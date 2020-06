Kolejny „Christian Paul”? Przedsiębiorca z „Wiadomości” był ekspertem w TVP Info

Od kilku dni rekordy popularności w internetowych wyszukiwarkach bije Christian Paul, rzekomy amerykański projektant mody, który w „Wiadomościach” TVP oceniał styl Agaty Kornhauser-Dudy oraz Melanii Trump. Powód? Aż do czasu jego zaistnienia w serwisie informacyjnym telewizji publicznej, internet nie wiedział zbyt wiele o kreatorze mody zza Oceanu. Na próżno było szukać relacji z jego pokazów mody czy zdjęć zaprojekotwanych kreacji. Dopiero po medialnej burzy w mediach społecznościowych oraz w serwisie Youtube pojawiły się nagrania z udziałem Christiana Paula. Mężczyznę prześwietliła redakcja OKO.press. Okazuje się, że Christian Paul na Instagramie ma skromny profil, gdzie przedstawia się jako projektant, przedsiębiorca i pisarz, mieszkający w Chicago, Warszawie i Miami. W serwisie Linkedin można z kolei znaleźć profil osoby o nazwisku Christian Farbaniec, podobnej łudząco do projektanta. Ten przedsiębiorca z USA niedawno przeniósł się do Warszawy, gdzie pracuje w sektorze big data.

Nietypowy dobór komentatorów przez TVP

Publicysta Jakub Dymek zwrócił uwagę, że nie jest to jedyny zaskakujący dobór komentatorów przez TVP w ostatnim czasie. 20 czerwca w Wiadomościach pojawił się Jacek Mroczek, podpisany jako przedsiębiorca z Warszawy i ekspert ds. wizerunku. Mężczyzna narzekał na opieszałość urzędników ze stołecznego ratusza w kontekście Tarczy Antykryzysowej. Kilkadziesiąt minut później pojawił się w programie „Minęła 20”, gdzie jako ekspert komentował wizytę Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych.

Jakub Dymek postanowił sprawdzić, kim jest Jacek Mroczek. Przytoczył informacje zamieszczoną w serwisie Lubimy czytać, z którego wynika, że wydał on dwa tomiki wierszy oraz podręcznik origami. Na swoim blogu pisze, że prowadzi szkolenia z występów publicznych oraz jest dziennikarzem z 20-letnim stażem. Z researchu Dymka wynika, że zna się prywatnie z szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

