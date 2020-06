Nowe Miasteczko. Brutalny napad na stacji paliw mógł zakończyć się śmiercią. Sprawcę nagrano

Jak informuje na stronie internetowej lubuskiej policjii mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska, w niedzielę 21 czerwca oficer dyżurny nowosolskiej komendy otrzymał informację o brutalnym rozboju w Nowym Miasteczku. Wysłani do interwencji policjanci prewencji błyskawicznie udali się na miejsce zdarzenia. Zastali tam rannego mężczyznę, który miał poważną ranę głowy. Na podłodze widoczna była krew.

Pracownik sklepu poinformował że o godzinie 07:30 wszedł do środka mężczyzna z zakrytą twarzą, ubrany w czerwoną kamizelkę i niebieską bluzę. Poprosił o napój. Gdy sprzedawca odwrócił się żeby mu go podać, został uderzony kamieniem w głowę. W wyniku obrażeń pracownik sklepu stracił przytomność i upadł na ziemię. Napastnik otworzył szufladę i zabrał z niej kilkanaście monet, po czym wybiegł i uciekł z budynku. Ostrzegamy, że zamieszczone przez policję nagranie przedstawia drastyczną scenę.

Policjanci przeanalizowali nagrania monitoringu. Grupa dochodzeniowo–śledcza zabezpieczyła wszelkie możliwe ślady oraz materiały dowodowe. Na podstawie zebranego materiału i znajomości terenu przez dzielnicowego, wytypowano potencjalnego sprawcę. Jak relacjonuje policja, dzięki dokładnemu rozpytaniu funkcjonariusze ustalili gdzie może przebywać poszukiwany.

Przy ulicy Poniatowskiego w Nowym Miasteczku stróże prawa zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu momentalnie przyspieszył. Mimo zmiany stroju, funkcjonariusze rozpoznali go po "specyficznym chodzie". Sprawcą okazał się 19–letni mieszkaniec powiatu nowosolskiego. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania za dokonanie rozboju. Najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.