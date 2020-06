Koronawirus w lokalnym sklepie w Psarach. „Pół wsi na kwarantannie”

W małych społecznościach – jeżeli już tam dotrze – koronawirus potrafi rozchodzić się wyjątkowo szybko. Najnowszym przykładem mogą być dolnośląskie Psary, liczące około 260 mieszkańców. Obecnie na kwarantannę skierowani zostali tam wszyscy mieszkańcy, którzy w dniach 9-17 czerwca robili zakupy w lokalnym sklepie. Jak mówi p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata, mowa nawet o 50 proc. mieszkańców. Samorządowiec zapewnia mimo wszystko, że skala nie jest duża i „prowadzone są działania, by jak najszybciej wszystkich przebadać”.

Mieszkańcami na kwarantannie zajmują się lokalni urzędnicy. Współpracę podjęły straż gminy, straż pożarna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które oddelegowały pracowników do konkretnych działań pomocowych, takich jak robienie zakupów i dostarczanie ich osobom izolowanym. Wymazy do testów na obecność SARS-COV-2 mieszkańcom Psar pobrano we wtorek 23 czerwca.