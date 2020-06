W tym roku konkurs matematyczny „Kangur” zorganizowano online. Efekt to 3 tys. bezbłędnych testów

Konkurs matematyczny „Kangur” organizowany jest w naszym kraju od 1992 roku. Sprawdza wiedzę oraz talent do rozwiązywania zadań wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W tym roku w znacznie większym stopniu sprawdzał jednak uczciwość uczestników, czy raczej ich rodziców. Niestety, kilka tysięcy polskich rodzin ten test oblało.

Jak podaje „Gazeta Wyborcza” przedstawiająca tegoroczne wyniki, bez nawet jednego błędu tegorocznego „Kangura” rozwiązało 3152 uczniów z klas pierwszych i drugich (przed rokiem 8 osób), 872 uczniów klas czwartych i trzecich (poprzednio 16) oraz 628 uczniów klas piątych i szóstych (16 przed rokiem).

Sprawę skomentował dla TVN24 przedstawiciel firmy Learnetic, która udostępniła platformę internetową do przeprowadzenia konkursu. – Ta historia jest bardzo przykra, bo mamy świadomość, że w tym roku ten konkurs przeprowadzony został między innymi po to, by nie karać uczniów, którzy się do niego sumiennie przez długi czas przygotowywali – podkreślił Artur Dyro z Learnetica.

– Zdecydowana większość tych dzieci i nastolatków podeszła do niego tak poważnie, jak do przygotowań. Jeśli ktoś zawiódł, to grupa rodziców, która uznała, że rozwiąże zadania za dzieci. To smutne, że postanowili nauczyć je w ten sposób, że można być cwaniakiem – dodawał.

Czytaj także:

Nauczycielka zakażona koronawirusem. Uczniowie nie napisali egzaminów ósmoklasistyCzytaj także:

Wyciek na maturze z matematyki? „Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to nie żarty”