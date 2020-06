Biskup Edward Janiak odsunięty od kierowania diecezją kaliską. Jest decyzja papieża

Na stronie Konferencji Episkopatu Polski opublikowano komunikat nuncjatury. „Ojciec Święty Franciszek mianował administratora apostolskiego sede plena diecezji kaliskiej w osobie metropolity łódzkiego, arcybiskupa Grzegorza Rysia" – podano.

„Obecnie oczekujemy na rzetelne wyjaśnienie doniesień medialnych”

„Gazeta Wyborcza” we wtorkowym wydaniu poinformowała, że bp Edward Janiak 2 czerwca, czyli dwa tygodnie po premierze filmu braci Sekielskich, został przewieziony do szpitala w Kaliszu. Hierarcha miał trudności z wysławianiem się, a lekarze podejrzewali udar, w związku z czym zlecono przeprowadzenie kompletu badań oraz tomografii komputerowej mózgu. Z relacji „GW” wynika, że że duchowny nie przeszedł udaru, a był po prostu pijany. We krwi miał 3,44 promila, co wskazywało na upojenie alkoholowe. Po podaniu kroplówek jego stan polepszył się na tyle, że wypuszczono go ze szpitala.

Do doniesień „GW” odniósł się już ks. Paweł Rytel-Andrianik. – W odpowiedzi na pytania dotyczące dzisiejszych publikacji na temat bp. Edwarda Janiaka, stanowczo oświadczam, że – jeśli informacje przekazane w mediach się potwierdzą – to opisywana sytuacja nigdy nie powinna się wydarzyć – przekazał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Ks. Rytel-Andrianik podkreślił, że nie ma nic dziwnego w fakcie, iż tego typu informacje wzbudzają „liczne reakcje społeczne oraz wywołują emocje wśród wiernych” . – Obecnie oczekujemy na rzetelne wyjaśnienie doniesień medialnych w sprawie tego zdarzenia, które – jeszcze raz zaznaczam – nigdy nie powinno mieć miejsca, szczególnie wśród ludzi Kościoła – zaznaczył.

