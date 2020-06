Skandal w parafii na Lubelszczyźnie. Kobieta wysyłała proboszczowi nagie zdjęcia córki

Prokuratura Okręgowa w Lublinie zajmuje się sprawą byłego proboszcza parafii w Kurowie w powiecie puławskim w województwie lubelskim. Wiesław C. przez dwa lata wysyłał zdjęcia intymnych części swojego ciała 14-letniej dziewczynce. Duchowny pisał także do nastolatki niestosowne smsy, proponując jej seks. W trakcie śledztw wyszło na jaw, że ksiądz zaangażował w proceder 39-letnią matkę dziewczynki i prosił ją o przesyłanie nagich zdjęć nastolatki. Jak się okazuje, matka nie tylko nie zgłosiła sprawy na policję, ale uległa namowom proboszcza i faktycznie wysyłała mu nagie zdjęcia swojej nieletniej córki. Przez blisko trzy lata podsyłała 55-letniemu duchownemu treści pornograficzne z udziałem córki - m.in. jej fotografie w wyzywających pozach.

Po przesłuchaniach i zbadaniu materiału dowodowego w lipcu 2019 roku ksiądz i matka dziewczynki zostali aresztowani. Jak podaje Dziennik Wschodni, Wiesław C. jest oskarżony m.in. o uwodzenie osoby nieletniej z wykorzystywaniem sieci telekomunikacyjnej, utrwalanie i udostępnianie jej treści pornograficznych i nakłanianie do obcowania płciowego. W akcie oskarżenia wobec 39-latki podkreślono, że że utrwalała i przechowywała treści pornograficzne z udziałem nieletniej i aprobowała działania podejmowanych na jej szkodę. Obu zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Ksiądz miał problemy z nadużywaniem alkoholu

W międzyczasie parafianie zwrócili uwagę na fakt, iż ksiądz miał problemy z nadużywaniem alkoholu. Dwa lata temu trafił na terapię. Po zakończeniu leczenia, duchowny wrócił do posługi, ale nie na długo. Cztery dni po otrzymaniu zgłoszenia w sprawie 14-latki kuria odwołała go z pełnionej funkcji. - Gdy swoje działania zakończy świecki wymiar sprawiedliwości, dokumenty w jego sprawie zostaną wysłane do Stolicy Apostolskiej. Podkreślamy z całą stanowczością bezwzględną walkę z krzywdzeniem najsłabszych - przekazał ks. Adam Jaszcz, rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej.

