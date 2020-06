Zakażony koronawirusem płynął promem do Gdańska. Sanepid apeluje do innych pasażerów

– Sprawa dla nas jest zamknięta. Generalnie za trzy dni mija 14 dni od tego zdarzenia tj. czasu powszechnie stosowanej kwarantanny. Nie ewidencjonujemy osób, które się zgłosiły w tej sprawie do inspektorów w całej Polsce. Jest to niemożliwe i też nam niepotrzebne – powiedziała w czwartek PAP rzecznik prasowy Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Anna Obuchowska. Mężczyzna, w którego po opuszczeniu promu wykryto COVID-19, jest teraz leczony w szpitalu w Gdańsku.

– Pozostałe osoby, mające kontakt z tą osobą zakażoną, były objęte, zakończonym już, nadzorem epidemiologicznym. To były trzy osoby przebywające w kabinie z tym mężczyzną. Jedna z nich odbyła kwarantannę w ośrodku w Mikoszewie (gmina Stegna, Pomorskie) i jest już u siebie w domu w Szwecji. Po siódmym dniu wynik badania u tej osoby był ujemny. Kolejna osoba była pod opieką inspektora sanitarnego w Iławie (Warmińsko-Mazurskie) i też już ma wynik ujemny – wyjaśniła Obuchowska.

Trzecia osoba, która podróżowała w kabinie promu z zakażonym koronawirusem pasażerem to obcokrajowiec, który bezpośrednio po dotarciu do Gdańska udał się w podróż do Bułgarii. – Przekazaliśmy taką informację do władz bułgarskich. Mamy nadzieję, że ta osoba na miejscu też zostanie objęta nadzorem epidemiologicznym – dodała rzecznik pomorskiego Sanepidu.

Autor: Robert Pietrzak

Czytaj także:

„Miss Pandemii”. Kontrowersyjny konkurs piękności w Gwatemali doczekał się jedynie trzech uczestniczek