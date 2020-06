Ujawniono oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy

„Osobiście zwróciłem się do SN o zdjęcie klauzuli tajności i ujawnienie mojego oświadczenia majątkowego. Są klauzule i procedury ale ja osobiście nie mam nic do ukrycia. Spłacamy z Agatą kredyt, jak prawie każde małżeństwo”- napisał na Twitterze Andrzej Duda, dołączając swoje oświadczenie majątkowe.

Z oświadczenia majątkowego Andrzeja Dudy wynika, że prezydent nie posiada domu. Ma za to mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni 79,40 m kw., które posiada na zasadzie wspówłasności małżeńskiej. Polityk zaznaczył w dokumencie, że jest również właścicielem działki niezabudowanej o powierzchni 325 m kw. W oświadczeniu wykazał także lokal mieszkalny o powierzchni 132,68 m kw. z garażem o powierzchni 19,42 m kw.

Prezydent dysponuje oszczędnościami rzędu około 120 tys. zł i 30 560 euro, które zgromadził na rachunkach bankowych. Jest także właścicielem akcji Skotan SA na Giełdzie Papierów Wartościowych. W oświadczeniu znalazła się także wzmianka o kredycie, o którym prezydent wspomniał na Twitterze. Jest to kredyt w wysokości 407 tys. zł na zakup lokalu mieszkalnego. W ubiegłym roku prezydent zarobił 243 041 43 zł brutto z tytułu uposażenia głowy państwa.

Żądania posłów PO

Przypomnijmy, kilkanaście godzin przed ciszą wyborczą Platforma Obywatelska zażądała od urzędującego prezydenta ujawnienia oświadczenia majątkowego. – Na 12 godzin przed ciszą wyborczą Andrzej Duda nie opublikował kluczowego dokumentu. Nie opublikował swojego oświadczenia majątkowego. Wyborcy mają prawo wiedzieć, po to zostały wymyślone oświadczenia majątkowe, żeby walczyć z korupcją na szczytach władzy. Jeśli prezydent nie chce pokazać swojego oświadczenia majątkowego, może się okazać, że ma coś do ukrycia. Żądamy opublikowania oświadczenia majątkowego prezydenta Dudy. Dajemy mu na to 12 godzin. Czyli czas do początku ciszy wyborczej – powiedział Cezary Tomczyk na briefingu prasowym przed Pałacem Prezydenckim.

Szef sztabu Rafała Trzaskowskiego zapowiedział złożenie projektu ustawy, który zobliguje prezydenta, premiera, a także członków rządu i wszystkie najważniejsze osoby w państwie do publikacji swoich oświadczeń majątkowych.

