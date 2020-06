16-latek strzelał do listonosza. Wcześniej znęcał się nad matką i rodzeństwem

Policjanci z Tarnowskich Gór na Śląsku otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Strzeleckiej ktoś, najprawdopodobniej z wiatrówki, strzelał do listonosza. Jak się okazało, sprawcą czynu był 16-letni mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, który „dla zabawy” strzelał do mężczyzny plastikowymi kulkami. Nastolatek został odwieziony przez policję do matki, jednak okazało się, że kobieta nie chce go przyjąć.

Szybko wyszło na jaw, że 36-letnia kobieta obawiała się swojego syna. Policjanci ustalili, że 16-latek od ponad roku znęcał się nad matką oraz młodszym rodzeństwem, a ponadto toczą się już wobec niego inne sprawy dotyczące agresywnych zachowań. W porozumieniu z sądem rodzinnym, policjanci zatrzymali 16-latka. Nieletni noc spędził w policyjnej izbie dziecka. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd rodzinny.

Policja apeluje o powiadamianie służb

Przemoc w domu najczęściej kojarzy się z sytuacją, w której rodzic znęca się nad drugim rodzicem lub swoim dzieckiem. Dochodzi jednak również do sytuacji, gdy role się odwracają i agresorem staje się dziecko. Niezwykle rzadko zdarza się, że rodzic powiadomi odpowiednie służby o tym, że jego pociecha znęca się nad nim, tym bardziej, gdy dziecko nie ma jeszcze 18 lat. Policja apeluje do rodziców, aby informowali służby o takich sytuacjach po to, aby w porę zareagować i pomóc rodzinie rozwiązać problem.

