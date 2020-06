Skandaliczne zachowanie turysty. Administracja parku pokazała zdjęcie

Na facebookowym profilu Babiogórskiego Parku Narodowego znalazło się zdjęcie, które zdaniem administracji terenu jest dowodem niskiej kultury osobistej niektórych turystów odwiedzających wspomniane miejsce. „Na nowo otwartej ścieżce dydaktycznej znajduje się ławka, na której umieszczona jest drewniana figura Wawrzyńca Szkolnika pierwszego babiogórskiego przewodnika. Jeden z turystów usiadł na jego ramionach. Mamy nadzieję, że takie zachowania będą przez państwa piętnowane, bo trudno przewidzieć co jeszcze można wymyślić i co jeszcze zniszczyć” – czytamy w poście, do którego dołączono zdjęcie turysty siedzącego na pomniku z czymś przypominającym puszkę w ręku.

Wpis doczekał się ponad 650 reakcji oraz 150 udostępnień. Pod postem internauci w krytycznych słowach skomentowali zachowanie turysty. „Szczerze powiem kochani, niestety to jest początek takich wybryków. To staje się modne, oni myślą ze są trendi itp. Niestety szkoda mi natury która jako jedyna daje nam ukojenie respekt w pełnej krasie. Szkoda że tylko ludzie takiej klasy niszczą to wszystko pod wpływem używek” – napisał jeden z komentujących. „Niestety to jest obraz na wszystkich turystycznych szlakach. Widzę to w Bieszczadach. Zwłaszcza na trasach popularnych” – stwierdził ktoś inny.