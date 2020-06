Klient Biedronki wyzywał ukraińskiego pracownika. Bo zwrócono mu uwagę na brak maski

– Ukrainiec, k***a je***y! On będzie, k***a u nas w Polsce k***a rządził, k***a! K***a kto ma wejść, a kto ma k***a nie wejść. Wy k***a je***ci jesteście k***a ludzie? – perorował wzburzony osobnik. Jak dowiadujemy się z wpisu zamieszczonego przez Ośrodek Monitorowania Zachowań rasistowskich i Ksenofobicznych, wszystko przez to, że zwrócono mu uwagę na brak maski czy innej osłony dla ust i nosa. Choć wiele obostrzeń zostało zniesionych, obowiązek zasłaniania twarzy w zamkniętych pomieszczeniach nadal nie został zdjęty, a klient nie stosujący się do tego wymogu może zostać wyproszony ze sklepu.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa

– Jeżeli klient przyjdzie do sklepu bez maseczki, rozporządzenie daje możliwość nieobsłużenia tego klienta. Jeżeli nie będzie chciał się dostosować do obowiązku założenia maseczki, proponujemy nieobsługiwanie tego klienta, chociażby z troski o pozostałych klientów, którzy znajdują się w tym momencie sklepie – wyjaśnił Andrusiewicz. Dodał, że jeżeli klient nie zareaguje na prośbę, to „zawsze można wezwać odpowiednie służby, w tym policję” – przypomniał 23 czerwca rzecznik prasowy ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

OMZRiK prosi o kontakt

Zdaniem rzecznika, jeśli będziemy ten obowiązek lekceważyć, to przekonamy się o tym, jak „drastyczne konsekwencje” może to wkrótce przynieść. – Może okazać się, że do pewnych obostrzeń będziemy musieli powrócić – ostrzegł. Zdarzenie nagłaśniane przez OMZRiK miejsce w sobotę 27 czerwca o 18:25 w sklepie Biedronka przy ul. Okulickiego 51 w Krakowie. Jak dowiadujemy się z wpisu na Facebooku, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 257 kk trafiło już na policję. OMZRiK prosi też o kontakt osoby, które poznają nagranego mężczyznę. Podają adres mailowy omzrik@gmail.com oraz telefon 572932323.