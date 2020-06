Groźny wąż w Dąbrowie Tarnowskiej? Policja pomogła i uspokoiła mieszkańców

Policjantów wezwano, by znaleźli węża „terroryzującego” mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej. Jak się okazało był to niegroźny zaskroniec. Funkcjonariusze pomogli jednak i wypuścili go do lasu.

W piątek 25 czerwca przed południem dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonych mieszkańców jednej z posesji dotyczące nieproszonego gościa – węża. Obawy zgłaszającego były uzasadnione, podejrzewał on że gad może być jadowity. Z weekendową wizytą na wspomnianą działkę miały dodatkowo przyjechać dzieci, więc obecność groźnego gada mogła budzić podejrzenia o ich bezpieczeństwo. Interweniujący policjanci rzeczywiście natknęli się na miejscu na niespodziewanego gościa, który ukrył się w przepuście wodnym na terenie posesji. Mundurowi postanowili pomóc rodzinie i samemu zwierzęciu. Policjanci musieli działać bardzo ostrożnie. Ocenili sytuację oraz przyjrzeli się wężowi bliżej z bezpiecznej odległości. Jak się okazało był to jedynie niegroźny zaskroniec. Sprawnie działający funkcjonariusze dość szybko umieścili gada w worku i wypuścili go w lesie. Z pewnością tam zaskroniec znajdzie lepsze warunki do życia i nie będzie straszył mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej.