Korwin-Mikke pisał, że „kobiety podążają za mężczyznami”. Zdecydowana reakcja Bosaka

„Nie ukrywam, że martwi mnie wyrażanie radości, że spadł procent popierających Konfederację mężczyzn. Moim celem jest mieć poparcie 40% mężczyzn i 5% kobiet. To mężczyźni torują drogę do zmian. Kobiety i tak w przyszłości podążają za mężczyznami” – napisał Janusz Korwin-Mikke na Twitterze. Wypowiedź wywołała natychmiastową reakcję internautów. „A jeszcze parę godzin temu Bosak mówił, że zależy mu na przekonaniu kobiet do Konfederacji” – zauważył jeden z komentujących. „Ale Panu musiało ulżyć tym wpisem, tyle miesięcy się Pan hamował” – dodał inny.

Wpis skomentowała też internautka, która sugeruje, że sama oddała głos na Krzysztofa Bosaka. „Czyli mój głos jest niemile widziany? Nie ukrywam, zawiodłam się. Broniłam konfederacji przy znajomych, ale teraz czuję, że popełniłam błąd i zwyczajnie wstyd mi” – przyznała.

Co na to Bosak?

Kilkanaście godzin później po wpisie kontrowersyjnego polityka swoją odpowiedź zauważył Krzysztof Bosak. Polityk, który uzyskał czwarty wynik w wyborach prezydenckich, ocenił, że „być może na początku XX wieku kobiety politycznie podążały za mężczyznami" . „Dziś tak nie jest, czego świadectwem jest różny rozkład poparcia w obu grupach płciowych. Jednym z celów mojej kampanii było przekonanie do nas większej liczby pań. Protekcjonalne wypowiedzi temu nie służą” – dodał.

