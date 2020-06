Lublin. Położyła się na torach, ale pociąg przejechał nad nią. Uciekającą kobietę schwytał maszynista

– Maszynista pociągu towarowego, wjeżdżając na teren stacji kolejowej Lublin Tatary, na wysokości ul. Rataja zauważył kobietę kładącą się między szynami. Próbował hamować, ale mimo że pociąg jechał z niedużą prędkością, było już za późno – relacjonował w rozmowie z portalem polsatnews.pl kom. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Do opisywanego tutaj zdarzenia doszło w sobotę 27 czerwca. Jak podają dziennikarze Polsat News, nad kobietą leżącą na torach przejechał skład o łącznej wadze dwóch tysięcy ton. Mimo to nic jej się nie stało. Kiedy maszyna zdołała wreszcie wyhamować, kobieta wyszła spod jednego z wagonów i rzuciła się do ucieczki. Na to nie zamierzał jednak pozwolić jej maszynista, który dogonił desperatkę i wezwał na miejsce odpowiednie służby.

Jak ujawniła przedstawicielka policji, zatrzymaną kobietę przewieziono do szpitala neuropsychiatrycznego, całą sytuację kwalifikując jako próbę samobójczą. Podkreślono też, że 30-latka leczyła się już psychiatrycznie.

