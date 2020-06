Ukraina odcięta od UE przez koronawirusa. „1 lipca nie nastąpi cud i wszystkie granice się nie otworzą”

„Już teraz zdajemy sobie sprawę, że 1 lipca nie nastąpi cud i wszystkie granice się nie otworzą. Ale to nie jest związane z Ukrainą, dlatego że w całej Europie jest bardzo zróżnicowana dynamika zachorowań. Na Ukrainie dynamika też jest bardzo różna” – wskazała wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Według niej „absolutnie nie jest to polityczny proces” . – Kwestia otwierania granic Europy dla Ukrainy jest wyłącznie procesem technicznym i nie ma i nie może być tu żadnej polityki – oznajmiła.

Jak dodała, obecnie jest „pewien stopień zaufania” co do ukraińskich statystyk dotyczących zachorowań na COVID-19, a Ukraina prowadzi stały dialog i wymianę informacji z UE. – Możliwe, że nie będzie to jakiś nagły proces, będzie to stopniowy proces otwierania granic i będzie zależeć między innymi od naszych wskaźników statystycznych, które na razie nie pozwalają nam na aktywne włączanie się w dialog w sprawie otwierania granic – powiedziała Stefaniszyna.

Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow poinformował we wtorek, że wskaźnik aktywnych zakażeń na Ukrainie wynosi 57 na 100 tys. mieszkańców i przypomniał, że dwa tygodnie temu był on na poziomie 37 na 100 tys.

Według portalu Politico sprawująca prezydencję w Radzie UE Chorwacja opracowała dwie listy krajów, dla których miałyby zostać otwarte granice zewnętrzne Wspólnoty. Jedna z nich zakłada, że wskaźnik zachorowań w danym kraju nie przekraczałby 16 na 100 tys. mieszkańców, a druga – 20 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Jak pisze Politico, 16 przypadków na 100 tys. mieszkańców to średnia UE.

Unijne stolice miały do wtorku do południa podjąć decyzje w sprawie listy krajów trzecich, dla których UE ma od 1 lipca otworzyć swoje granice zewnętrzne – dowiedziała się PAP ze źródeł unijnych.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska