Polscy wierni apelują do papieża na łamach włoskiej prasy. „Napraw nasz Kościół!”

Grupa ponad 600 wiernych z Trójmiasta postanowiła wykupić całą stronę reklamową we włoskim dzienniku „La Repubblica”. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę papieża Franciszka na problem pedofilii w polskim Kościele i prosić o pomoc. „Ojcze Święty Franciszku - Napraw nasz Kościół! Błagamy Cię, przyjrzyj się uważnie Kościołowi w Polsce, gdzie zostały potwierdzone przypadki pedofilii, a lojalność wobec instytucji jest ślepa i głucha, ważniejsza od dobra ofiar” - napisano w ogłoszeniu.

W dalszej części ogłoszenia podkreślono, że „brak zdecydowanej reakcji na zgłaszane zachowania niektórych duchownych wywołuje publiczne zgorszenie i godzi w dobro Kościoła”. Wierni w apelu zauważyli, że wiele skarg wysyłanych do Watykanu pozostaje bez odpowiedzi i reakcji, dlatego poproszono o pomoc papieża.

W gazecie nie wymieniono żadnych nazwisk kościelnych hierarchów, na swojej stronie internetowej wierni wspomnieli o abp Sławoju Leszku Głódziu, bp Janie Tyrawie oraz bp Edwardzie Janiaku. Dziennik nie chciał wydrukować nazwisk duchownych powołując się na prawo prasowe i obawiając się ewentualnych pozwów. Z ogłoszenia usunięto także nazwę Kongregacji Nauki Wiary oraz Kongregacji ds. Biskupów, która miała nie reagować na przypadki pedofilii w Kościele.



Reakcja Watykanu

– Kościół musi zrobić wszystko, co możliwe, aby zastosować normy kanoniczne, ujawnić przypadki nadużyć i ukarać winnych popełnionych zbrodni. Ojciec Święty został poinformowany o apelu i modli się za tych, którzy go wystosowali – powiedział watykański rzecznik Matteo Bruni w rozmowie z agencją prasową Associated Press.

