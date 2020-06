Nergal znów przed sądem. „Polowanie na czarownice trwa. Walczę z zabobonem”

Lider zespołu Behemoth znany jest ze swoich prowokacji na tle religijnym. Przynosi mu to same problemy, czego najnowszym dowodem rozpoczęty we wtorek 30 czerwca proces przed sądem w Gdańsku. Muzykowi za pozowanie z figurą Chrystusa przyczepioną do rzeźby penisa grożą dwa lata więzienia.

Sprawa zaczęła się od tego, że Adam Darski na Facebooku zamieścił filmik, w którym z okazji Dnia Kobiet śpiewa piosenkę, wymachując przy tym... penisem, do którego przytwierdzona jest figura Jezusa. Post artysty zyskał sporą popularność – polubiło go ponad 3,5 tys. użytkowników. To jednak nic w porównaniu z tym, co działo się w komentarzach pod publikacją Nergala.

„Uczucia religijne”

Wielu internautów nagranie oburzyło i twierdzili, że muzyk obraża ich uczucia religijne. „Więcej szacunku do drugiego człowieka! To co zrobiłeś jest żenujące. Nikt nie ma prawa szydzić z jakichkolwiek uczuć religijnych! Usuń ten film, inaczej będziesz miał duuuuże problemy!!!” – pisał jeden z użytkowników portalu. Do tego też wpisu postanowił odnieść się sam autor filmu.

„Jeśli to obraża Twoje uczucia religijne... to pracuj nad sobą, żeby nic ich nie obrażało. Twój fundament tzw. moralny jest najwyraźniej bardzo kruchy, skoro zabawny filmik budzi w Tobie takie negatywne emocje. Praca nad sobą, terapia, zmiana wiary... bo może ta jest po prostu do d...? Jest wiele możliwości. A poza tym penis to symbol miłości... Jezus rzekomo też. Więc skąd to oburzenie koledzy katole-patrioci-PISowcy? Hm? Poza tym polecam skupić się na GENIALNYM wykonie wokalnym a nie na jakichś pierdołach” – odpowiadał Nergal.

Nergal przeprosił, ale tylko kobiety

Nergal co prawda materiał z penisem usunął, przepraszał jednak nie za samą prowokację, a za powiązanie jej z Dniem Kobiet. – Moim jedynym celem, poprzez publikację filmiku, było rozbawienie obserwujących mnie dziewczyn i kobiet z okazji Dnia Kobiet – mówił. – Zdałem sobie szybko sprawę z tego, że nie każdy mój żart jest w dobrym stylu, a ten prawdopodobnie okazał się chybiony i reagując na kilka komentarzy ze strony płci przeciwnej, postanowiłem ten filmik usunąć, ponieważ ostatnią rzeczą, jakiej chciałem, było, by kobiety, które w dużej mierze są followerkami mojego profilu, poczuły się uprzedmiotowione – podkreślał.