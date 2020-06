Córka Grzegorza Schetyny wyszła za mąż. „Najważniejsze, że para młoda jest szczęśliwa”

W niedzielę 28 czerwca przeprowadzono pierwszą turę wyborów prezydenckich. Dla Grzegorza Schetyny dzień ten był też ważny z innego powodu. Jego córka Natalia wzięła ślub. Uroczystość odbyła się w kościele Wniebowzięcia NMP we Wrocławiu. – Najważniejsze, że para młoda jest szczęśliwa. Rodzice wtedy też są szczęśliwi – powiedział w rozmowie z Faktem były szef Platformy Obywatelskiej.

Wybrankiem 30-letniej Natalii Schetyny jest koszykarz Aleksander Leńczuk, który gra na pozycjach rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego. W poprzednim sezonie 27-latek był związany z klubem WKS Śląsk Wrocław. Co ciekawe, w latach 1994-2006 to właśnie Grzegorz Schetyna był właścicielem drużyny, która ma na swoim koncie m.in. sześć tytułów mistrza Polski oraz awans do Euroligi. O ich związku wiadomo niewiele. Natalia Schetyna dba o swoją prywatność, jej konto na Instagramie nie jest publiczne. Po ślubie będzie się posługiwać podwójnym nazwiskiem: Schetyna-Leńczuk.

Schetyna o relacji z córką

– Dużo razem przebywamy, rozmawiamy. Staram się być przy niej zawsze, kiedy mnie potrzebuje. Gdy była młodsza, dbałem, żeby móc ją odwieźć i przywieźć ze szkoły. Cieszę się, że jest dobrze wychowana. Żona zawsze tego pilnowała. Uważam, że trzeba się cieszyć ze swojego życia – mówił polityk o swojej relacji z córką w rozmowie z „Galą” w 2010 roku.