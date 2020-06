Włamał się do urządzeń na myjni samoobsługowej w Krapkowicach. Kamera uchwyciła jego wizerunek

27 czerwca funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach zostali poinformowani o włamaniu do odkurzacza wolnostojącego i skrzynki pobierającej opłatę na terenie jednej z samoobsługowych myjni samochodowych w Krapkowicach. Jak ustalili mundurowi, do kradzieży miało dojść tuż przed godziną 20:00. Podejrzewany został zarejestrowany przez kamery w momencie, gdy włamywał się do skrzynki pobierającej opłaty za mycie samochodów i kradł pieniądze.

Mężczyzna na teren myjni przyjechał osobowym fordem c-max, koloru czarnego, o angielskich numerach rejestracyjnych AJ 54UEP. W pojeździe razem z nim znajdowała się kobieta, młoda dziewczyna i dziecko.

Policja podała rysopis podejrzewanego. To mężczyzna w wieku około 40 lat, szczupły, włosy czarne, ubrany w czarną koszulkę z krótkim rękawem i jeansowe spodnie.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w ustaleniu sprawcy tego zdarzenia, proszone są o kontakt telefoniczny z dyżurnym Policji w Krapkowicach - tel. 77/407 97 65.

