Kontrowersje wokół ułaskawienia. Mucha: Prezydent stanął w tej sprawie po stronie ofiar

– Pojawiły się zupełnie nieprawdziwe informacje, które nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym i prawnym tej sprawy i dlatego chce te informacje sprostować – powiedział Paweł Mucha na konferencji prasowej. – Po pierwsze prezydent stanął w tej sprawie po stronie ofiar. Kara pozbawienia wolności została w tej sprawie wykonana w całości. Prezydent zastosował prawo łaski na wniosek pokrzywdzonych przestępstwem – co podkreślam – dorosłych już osób bliskich sprawcy. To one, a nie bezpośrednio sprawca, wystąpiły z prośbami o ułaskawienie. Akt łaski dotyczył jedynie skrócenia czasu wykonywania środka karnego w postaci zakazu kontaktowania się i zbliżania do osób pokrzywdzonych, o co wnosiły same pokrzywdzone – powiedział i apelował o niepowielanie fałszywych informacji.

„Zachowują się niegodziwie”

– Rozstrzygnięcie w tej sprawie (…) oparte było na zgodnych opiniach i stanowiskach kuratora sądowego, Sądu Okręgowego, Sądu Apelacyjnego, oraz prokuratora generalnego, a poprzedzona została także uzyskaniem dodatkowych informacji z Sądu Orzekającego – kontynuował Mucha. – Komentatorzy i politycy, którzy dla celów kampanijnych chcą się odnosić do prośby o łaskę, o którą wystąpiły w zakresie zniesienia zakazu kontaktów same pokrzywdzone, zachowują się w mojej opinii niegodziwie przede wszystkim wobec ofiar przestępstwa – ocenił zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Burzliwa dyskusja po publikacji „Rz”

„14 marca prezydent ułaskawił aż siedem osób – to rekord – w tym skazaną za uszkodzenie ciała (łaska dotyczyła wpłaty na cel społeczny) i nietrzeźwego rowerzystę recydywistę. A także – i to rzadkość – osobę skazaną za zgwałcenie małoletniego krewnego” – poinformowała „Rzeczpospolita”. W kolejnym akapicie dziennikarze podali, że „akt łaski dotyczył uchylenia zakazu kontaktowania się i zbliżania do ofiar”. Informacje te komentował m.in. Jan Grabiec. „Naprawdę ułaskawił Pan pedofila, Panie prezydencie?” – napisał rzecznik PO. Wpisy o podobnej treści zamieszczali w mediach społecznościowych również internauci.

Czytaj także:

Spięcie Dudy i Tyszki na Twitterze. „Proponuję mniej złośliwości i żółci”