Wpis Adamowicz wywołał oburzenie. Połączyła wątek pedofilii i Dudy w otoczeniu dzieci

„14 marca prezydent ułaskawił aż siedem osób – to rekord – w tym skazaną za uszkodzenie ciała (łaska dotyczyła wpłaty na cel społeczny) i nietrzeźwego rowerzystę recydywistę. A także – i to rzadkość – osobę skazaną za zgwałcenie małoletniego krewnego” – poinformowała „Rzeczpospolita”. W kolejnym akapicie dziennikarze podali, że „akt łaski dotyczył uchylenia zakazu kontaktowania się i zbliżania do ofiar”. Informacje te komentował m.in. Jan Grabiec. „Naprawdę ułaskawił Pan pedofila, Panie prezydencie?” – napisał rzecznik PO. Wpisy o podobnej treści zamieszczali w mediach społecznościowych również internauci.

Wpis Adamowicz

Głos w sprawie zabrała również Magdalena Adamowicz. „Obrzydlistwo ! BIELANska Fabryka Ściemy na pełnych obrotach: media zarzucają Dudzie, że ułaskawił pedofila, który zgwałcił córkę – a Duda na wiecu nagle otoczony grupką malutkich dzieci! Są granice politycznej zgnilizny?” – napisała na Twitterze dołączając screen z TVN24. Na zdjęciu widać Andrzeja Dudę przemawiającego w Drawsku Pomorskim, a w pobliżu prezydenta widać kilkoro dzieci.

Po siedmiu godzinach wpis europosłanki miał już 1,6 tys. reakcji, blisko 600 udostępnień oraz 1,3 tys. komentarzy. „Nakręca Pani falę hejtu. Miała Pani z nim walczyć” – napisał jeden z internautów. „To się nazywa brudna kampania i to po śmierci męża. Masakra, gdzie ludzi prowadzi nienawiść” – stwierdził kolejny, którego komentarz polubiło ponad 100 osób. Podobnych opinii jest więcej, chociaż niektórzy internauci stanęli po stronie Adamowicz.

Sama zainteresowana opublikowała kolejny wpis, w którym zawarła wyjaśnienia dla „zaślepionych”. „Obrzydliwe jest ratowanie wizerunku Dudy w taki sposób. Nie oceniam prawdziwości zarzutu mediów. Oceniam to, co wyprawiają pijarowcy, żeby ten zarzut przykryć” – przekonywała.

