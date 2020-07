Premier przekonywał, że „wirus jest w odwrocie”. Prof. Simon ma inne zdanie. „Ja nie widzę końca epidemii”

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Tomaszowie Lubelskim przekonywał, że „wirus jest w odwrocie” i „już nie trzeba się go bać”. Tymczasem profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, mówi, że on „nie widzi końca epidemii”.

– Wirus jest w odwrocie, już nie trzeba się go bać – mówił podczas wizyty w Tomaszowie Lubelskim premier Mateusz Morawiecki, apelując o uczestnictwo w drugiej turze wyborów prezydenckich 12 lipca. O sprawę dziennikarze TVN zapytali profesora Krzysztofa Simona. Ekspert zaznaczył, że on „nie widzi końca epidemii” i nie zmniejsza się liczba zakażeń. – U nas jest mniej tych przypadków, teraz jednak zacznie się problem z wybrzeżem, z uzdrowiskami, z hotelami czy restauracjami. Trudno z tego nie korzystać, ale te dziewięć czy dziesięć milionów ludzi powinno dalej stosować ograniczenia – wyjaśnił. – Obraz epidemii uległ zmianie, bo tak w okresie wakacyjnym tak ta epidemia przechodzi. Nie można ulec jednak dezinformacji. Podatnych jest około dziewięć i pół miliona ludzi – podkreślił. Prof. Simon wyraził obawę, że słowa Morawieckiego o koronawirusie mają „znaczenie polityczne” . Jednocześnie zaapelował o noszenie maseczek. – Spotykam młodych ludzi, którzy się uśmiechają na widok osób w masce. Gdzie jest policja? Policja ściga demonstrujących przedsiębiorców, którzy bankrutują, a nie ściga takich bałwanów – stwierdził. Czytaj także:

Wiceminister zdrowia zachęca do udziału w wyborach. „W pełni bezpieczne”