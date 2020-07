Mężczyzna z głośnego nagrania zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze przesłuchują ofiary

Mężczyzna to 46-latek, mieszkaniec wsi Stare Budy. Informację o jego zatrzymaniu potwierdził w rozmowie z nami zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. – Został zatrzymany kilkanaście minut temu, zostanie przewieziony na komendę w Wyszkowie i będą prowadzone dalsze czynności – usłyszeliśmy po godzinie 12:00. Dowiedzieliśmy się ponadto, że przesłuchiwane są także te osoby, które nagrały całe zdarzenie.

Jak informowaliśmy wcześniej, w sprawie prowadzone są już czynności w sprawie gróźb karalnych. – Prowadzimy czynności w kierunku art. 119 kodeksu karnego – podała policja.

Nagranie gróźb mężczyzny

Z rozmowy, zarejestrowanej na nagraniu, wywnioskować można, że na bramie wjazdowej na posesję kobieta powiesiła plakat Rafała Trzaskowskiego, co nie spodobało się wyraźnie temu mężczyźnie. „Sku***, jeb*** Trzaskowski? U mnie? Na Starych Budach? Wypier*** do Warszawy” – mówi na nagraniu mężczyzna. „Proszę pana, to jest wolny kraj” – mówi kobieta. „Ale nie Trzaskowski. Nie złodziej pier***. Dzieci będziesz pedaliła? O tym mówię, że twoje dzieci będą pedały” – mówi dalej mężczyzna.

Na końcu nagrania kobieta próbuje podejść bliżej samochodu mężczyzny, aby nagrać tablicę rejestracyjną pojazdu. Wtedy ten zaczyna biec w jej stronę, a przestraszona kobieta wraca na swoje podwórko, prosząc innych o wezwanie policji. Mężczyzna w trakcie grozi jeszcze, że spali jej dom.