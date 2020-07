Anja Rubik odpowiedziała na wyzwanie Małgorzaty Trzaskowskiej. „Wierzę w Polskę bez strachu”

– Wierzę w Polskę, w której kobiety są szanowane i doceniane. Wierzę w Polskę, w której nie ma miejsca na hejt i przemoc. Wierzę w Polskę, w której najważniejsza jest edukacja i bezpieczeństwo dzieci. Wierzę w Polskę, która stanie się otwarta, opiekuńcza i nowoczesna. A Ty, w jaką Ty Polskę wierzysz? – pytała Małgorzata Trzaskowska na Instagramie. Żona prezydenta Warszawy nominowała do wzięcia udziału w akcji m.in. modelkę Anję Rubik i aktorkę Maję Ostaszewską. Na odpowiedzi nie trzeba było czekać długo.

Rubik i Ostaszewska odpowiadają na wyzwanie Trzaskowskiej

– Wierzę w Polskę bez strachu, wierzę w Polskę zjednoczoną, w której wszyscy Polacy się wspierają. Wierzę w Polskę, w której mamy szacunek do naszej przyrody, pięknej przyrody i walczymy o czyste, zdrowe powietrze i przede wszystkim wierzę w Polskę, w której kochamy wolność, a się jej nie boimy – przekonywała Anja Rubik.

Maja Ostaszewska również przyłączyła się do akcji. – Wierzę w Polskę, w której się lubimy, w której nikt nie wmawia nam, że to, że inaczej żyjemy, w co innego wierzymy, jest powodem, żebyśmy zwalczali się nawzajem. W Polskę, w której nikt nie boi się ani wykluczenia, ani wyśmiewania. W Polskę, w której nie dostaję maili ze szkoły z informacją, że moje dzieci nie wyjdą tego dnia na podwórko, bo jest tak silne stężenie smogu. W Polskę, w której przede wszystkim sadzi się, a nie wycina drzewa – powiedziała aktorka, a w dalszej części nagrania poruszyła tematy związane m.in. ze służbą zdrowia i równouprawnieniem. – Wierzę w Polskę, w której mamy sprawiedliwy i równy dostęp do opieki zdrowotnej. W Polskę, w której jest oczywiste, że kobiety wiedzą, co robią i mają równe prawa z mężczyznami. Wierzę w końcu w Polskę, w której robimy wszystko, żeby przeciwdziałać znęcaniu się nad zwierzętami i wprowadzamy systemowe rozwiązania i wierzę, że to wszystko jest możliwe, bo to zależy od nas – zakończyła.

