Polska ma samozwańczego prezydenta. Ogłosił się nim Mariusz Max Kolonko

Mariusz Max Kolonko to były dziennikarz i wieloletni korespondent TVP w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat temu przeniósł swoją działalność do internetu, gdzie prowadzi telewizję MaxTV. W jednym z ostatnich nagrań były dziennikarz ogłosił się prezydentem Polski. - Zmuszali najlepsze córki i najlepszych synów narodu polskiego do emigracji z kraju. Tak stworzyliśmy Polonię, której liczebność przekracza liczebność tych, którzy w Polsce PRL zostali. Mając to na uwadze, z dniem 4 lipca 2020 roku, przychylając się do petycji narodu polskiego, obejmuję niniejszym urząd prezydenta Polski ad interim (tymczasowo - red.) - zapowiedział. Mariusz Max Kolonko dodał, że zostanie prezydentem „do czasu przeprowadzenia demokratycznych i wolnych od zbiórek podpisów, uczciwych wyborów prezydenckich, dokonanych na drodze e-votingu przez naród wyposażony w karty do głosowania”.

Działalność polityczna

Mariusz Max Kolonko już raz próbował swoich sił w polityce. W ubiegłym roku założył ruch obywatelski #R Revolution, który miał wystartować w wyborach parlamentarnych. Zainicjował także Komitet Wyborczy Wyborców Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko. Nie udało mu się jednak zarejestrować list wyborczych w żadnym okręgu.

