Szumowski: Jesienią czeka nas pilnowanie dystansu i noszenie maseczek

Szumowski mówił w niedzielę w Polsat News o sytuacji epidemicznej w Polsce, z jaką możemy mieć do czynienia jesienią. – Na jesieni może być wzrost zachorowań, bo będziemy mieć grypę, będziemy chodzili do lekarza, do szpitala, na SOR z objawami grypy, część z tego będzie COVIDEM, ale mamy już wiedzę, mamy testy, przygotowaliśmy testy antygenowe dla osób objawowych, które będą na SOR-ach – 15 minut i będzie wynik, czy ktoś ma COVID, czy nie. Przygotowujemy się do tego – powiedział.

Powiedział, że ma badań, ile osób w Polsce mogło już przejść COVID (także bezobjawowo). – Kiedy badamy, ile jest osób aktywnie chorych, to jest to poniżej dwóch promili – stwierdził. – Jak badamy odporność (...) to odporność ma może 1-2 proc. (Polaków – PAP). Jesienią czeka nas pilnowanie dystansu, noszenie maseczek i powrót do rozsądku – dodał.

Z danych resortu zdrowia wynika, że liczba zdiagnozowanych przypadków wynosi w Polsce 35 tys. 950 osób, a zgonów do 1 517.

Autor: Krzysztof Kowalczyk

Czytaj także:

Blisko 100 zatrzymanych po wizytach w pubach. Nie przestrzegano dystansu społecznego