Ile wnuk Karczewskiego dostanie z programów PiS? Polityk pokazał wyliczenia

„Mam szóstego wnuka. Uroczy. Hura, cieszę się ogromnie. Już w 2038 roku będzie głosować. Wierze w to, że dobrze. W ramach 500 plus i 300 plus otrzyma przez 18 lat od państwa 113 400 zł” – napisał na Twitterze Stanisław Karczewski. Wpis polityka z niedzieli doczekał się już ponad 2 tys. reakcji, 540 udostępnień oraz 1,7 tys. komentarzy.

„Jeśli partia Dziadunia zostanie u władzy”

Wpis polityka PiS został skrytykowany przez niektórych komentujących. „Gratulacje! Tyle pieniędzy od podatników. Wystarczy na 11 metrów mieszkania w Warszawie” – ironizował administrator profil Komitetu Obrony Demokracji. „Mam wnuczki, ale nigdy nie przyszłoby mi do głowy liczyć z tym związane dochody. Gratuluję, oczywiście lepiej by było inaczej tą super wiadomość przekazać” – zasugerował Marek Jakubiak. „Rozumiem, że chciał Pan powiedzieć: »otrzyma od państwa 113 400 zł«. Tak, wiemy. To od nas otrzyma. Ale obawiamy się, że niewiele za to kupi, jeśli partia Dziadunia zostanie u władzy” – stwierdziła Róża Thun.