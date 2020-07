Reżyser Życia krytykowany na Twitterze. Czarę goryczy przelał jego film o aborcji

Reżyser Życia w około 10-minutowym materiale zatytułowanym „Wpadka” przedstawia sytuację młodej dziewczyny, która niespodziewanie orientuje się, że jest w ciąży. Julia Wróblewska, Julia Kostera i Olivia Bosowska odgrywają scenariusz, który nie za bardzo przypadł do gustu polskim internautkom. Krytyka skupia się na przedstawieniu całej sytuacji z punktu widzenia osób o konserwatywnych poglądach i wykorzystaniu hasła „co sąsiedzi sobie pomyślą”. Zwłaszcza na YouTube znajdziemy dużo rozbudowanych komentarzy, nazywających film „nieobiektywnym”. Podnoszone jest, że materiał w negatywnym świetle przedstawia osoby „pro choice” i zakłada, iż w danej sytuacji istnieje tylko jedno słuszne rozwiązanie.

W reakcji na krytykę filmu, pod nagraniem z „Wpadką” zmieniono opis. Pojawił się tam komunikat odnoszący się do całej sytuacji. „Film nie ma na celu ukierunkować kogoś do decyzji. Większość scen z filmu jest oparta na faktach i pokazuje co się dzieje w głowach młodych dziewczyn po wpadce. Moim zdaniem największym problemem jest strach i brak chęci rozmowy z najbliższymi o tym co się stało. Często porad/pomocy szuka się u kogoś obcego. Każdy ma wybór. Zapraszam do dyskusji” – możemy przeczytać.

Na Twitterze jednak Reżyserowi Życia dostaje się jednak za całokształt. Z racji na charakter tej platformy, komentarze są tam krótsze, ale też ostrzejsze. Danielowi Rusinowi przypomniano jego film o poprawności politycznej oraz wytknięto ogólnie przerysowany styl twórczości i określoną kreację własnej osoby. Przykładowe zarzuty zamieszczamy poniżej.

