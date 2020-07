Andrzej Duda podpisał projekt zmiany w konstytucji. Chodzi o adopcję dzieci przez pary homoseksualne

– Cieszę się, że realizuję to co założyłem na początku mojej prezydentury – wspieranie polskiej rodziny i ochronę dzieci – powiedział Andrzej Duda, który w poniedziałkowe przedpołudnie pojawił się w Warszawie. Zdaniem prezydenta społeczeństwo oczekuje zapewnienia, że „dobro dzieci będzie zabezpieczone”.

Głowa państwa złożyła także podpis pod zmianą konstytucji, o której polityk mówił już w sobotę. – Projekt zmiany w konstytucji, który podpisałem i złożyłem zakłada, że nie może przysposobić małoletniego osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci – wyjaśnił Duda. Prezydent dodał, że projekt w żaden sposób nie nie jest związany z rodzicielstwem biologicznym i nie dotyczy związków, a „sytuacji faktycznej, w której dwie osoby tej samej płci pozostają we wspólnym pożyciu” . – Jestem przekonany, że dzięki temu zapisowi bezpieczeństwo i troska o dobro dziecka będzie teraz w dużo większym stopniu realizowana – podsumował. Jeszcze dzisiaj prezydencki projekt trafi do Sejmu.

„Dla bezpieczeństwa dziecka”

W sobotni poranek Andrzej Duda w ramach kampanii przed II turą wyborów prezydenckich odwiedził Szczawno-Zdrój w powiecie wałbrzyskim w województwie dolnośląskim. W trakcie spotkania z wyborcami prezydent po raz kolejny wspomniał o Karcie Rodziny. – Zapisałem w niej podstawowe kierunku do wzmacniania sytuacji polskiej rodziny. Pod szczególną opieką znajduje się macierzyństwo, rodzicielstwo oraz małżeństwo jako związek kobiety oraz mężczyzny – podkreślił. Andrzej Duda stwierdził również, że rodzice mają prawo do kontroli, jakie treści są nauczane w placówce edukacyjnej, do której dzieci uczęszczają. – Zaproponowałem zmianę prawa oświatowego, która daje możliwość współdecydowania rodzicom o tym, jakie podmioty zewnętrzne wchodzą do szkoły. To istotne uprawnienie rodziców. Wiemy doskonale, że dochodziło do przypadków w ostatnich latach, gdy rodzice interpretowali niektóre treści jako demoralizację – tłumaczył.

Andrzej Duda właśnie wtedy zapowiedział własną inicjatywę dotyczącą adopcji dzieci przez osoby, które pozostają w związkach jednopłciowych. – O ile w naszym prawie małżeństwo w naszym prawie jest związkiem kobiety i mężczyzny, są możliwe inne przypadki. Dlatego w konstytucji powinien się znaleźć zapis zakazujący adopcji dziecka przez parę jednopłciową. Zaproponowałem parlamentarzystom stworzenie takiego zapisu. To będzie prezydencki projekt – mówił urzędujący prezydent. – Dla bezpieczeństwa dziecka, dla jego prawidłowego wychowania, dla strzeżenia przez polskie państwo praw dziecka i strzeżenia dobra dziecka. W tym momencie to odpowiedzialność państwa za to, komu dziecko to do wychowania powierza i dlatego zdecydowałem się zaproponować parlamentarzystom wprowadzenie takiego zapisu. Jestem przekonany, że ten zapis zostanie poparty również przez część posłów Konfederacji, PSL-u a nawet Platformy Obywatelskiej. Gdy będzie to w konstytucji, nie będzie trzeba już na ten temat dyskutować – dodał.