Co wspólnego mają ze sobą Stanisław Żółtek i Russell Crowe? „Autor” Menelowe+ pokazał zabawne zdjęcie

Chociaż Stanisław Żółtek uzyskał niski wynik w wyborach prezydenckich, memy z nim szturmem podbijają media społecznościowe, a on sam stał się sławny w całym kraju. Wszystko głównie dzięki żartowania z programu 500+ i zaproponowania własnej alternatywy: Menelowego+. Żółtek z dystansem podchodzi do żartowania z niego w sieci, a teraz nawet sam postanowił zamieścić na swoim Twitterze zabawny obrazek nawiązujący do jego osoby.