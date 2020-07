Dziś Światowy Dzień Czekolady. Zebraliśmy najlepsze MEMY

Światowy Dzień Czekolady jest corocznie obchodzony 7 lipca. To dobra okazja do obejrzenia memów, które wprawdzie nie muszą wszystkich rozbawić do łez, ale z pewnością zachęcą do sięgnięcia po coś słodkiego.

Właściwości czekolady

Statystyczny Polak zjada w ciągu roku nawet do 6,3 kg tego słodkiego, kakaowego wyrobu. Po czekoladę chętnie sięgamy w chwilach, gdy dopada nas zły nastrój. Czekolada nie dość, że poprawia samopoczucie poprzez wydzielanie endorfin, to wzmaga także koncentrację. Dzięki temu jest polecana osobom narażonym na wysiłek intelektualny. Słodycze te działają także przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo.

Czekolada gorzka dobra na wszystko?

Dietetycy polecają czekoladę gorzką. Mleczne i białe czekolady posiadają dużo cukrów i sztucznych dodatków, przez co mogą prowadzić do otyłości i rozwoju takich chorób jak cukrzyca. Czekolada gorzka wprawdzie nie jest ulubionym przysmakiem łasuchów i wielbicieli słodyczy, ale za to charakteryzuje się wieloma właściwościami zdrowotnymi.

Zawiera żelazo, magnez i węglowodany. Zapobiega także rozwojowi chorób serca oraz dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy, chroni przed nowotworami. Znajdujące się w ziarnach kakaowych antyoksydanty opóźniają z kolei proces starzenia się organizmu. Jest szczególnie polecana tym osobom, które chcą schudnąć, ale nie potrafią całkowicie zerwać ze słodyczami. Warto pamiętać, że dobra czekolada powinna zawierać więcej niż 70 proc. kakao.