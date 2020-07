„Strefy wolne od LGBT” nie dostaną unijnych funduszy? Dyplomaci oburzeni sytuacją w Polsce

Przypomnijmy, szef Rady Europejskiej Charles Michel już w czwartek przedstawi budżet UE na lata 2021-2027. Jak podaje RMF FM, Komisja Ds. Równości przygotowała opinię, w której zawarto propozycje zawieszenia unijnych funduszy tym regionom, w których występują „strefy wolne od LGBT”. „Wzywamy Komisję Europejską do zawieszenia finansowania funduszy strukturalnych w regionach, w których byłyby one wykorzystywane na działania przeciw LGBTI+, co narusza wartości UE” – apelują europosłowie.

Jeden z dyplomatów powiedział w rozmowie z RMF FM, że w UE wzrasta oburzenie z powodu „pogłębiającej się w Polsce z powodu przyzwolenia władz atmosferę nienawiści do osób LGBT” . Deputowani mają naciskać na to, by w raporcie nt. praworządności w Polsce autorstwa Lópeza Aguilara znalazła się wzmianka o tym, że polityka spójności nie może dyskryminować. – Byłoby to ostrzeżenie i wezwanie Komisji Europejskiej do wyciągania konsekwencji wobec regionów, które wprowadzają takie strefy – powiedział rozmówca reporterki RMF FM.