Adam Bodnar wygrał proces z TVP. Został pozwany za słowa po śmierci Adamowicza

Przypomnimy, w styczniu 2019 roku Adam Bodnar był gościem programu „Onet Opinie” . Dziennikarz portalu Andrzej Stankiewicz zapytał RPO czy sugeruje, że zabójca Pawła Adamowicza, utwierdzał się w więzieniu w nienawiści do polityka, ponieważ oglądał TVP Info.

– Ja tego nie wiem, czy tak było, bo trzeba byłoby to przeanalizować. Ale moim zdaniem to jest jedna z tych kwestii, które należałoby w tej sprawie wyjaśnić. Jakie mogą być konsekwencje braku dostępu do pluralizmu poglądów i czy to mogło mieć wpływ także na zachowanie. Ja nie wykluczam takiej tezy – odpowiedział wtedy Bodnar.

Za te słowa pozwała Rzecznika Praw Obywatelskich Telewizja Polska, domagając się przeprosin i przelania 25 tys. złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W maju 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew. TVP w odpowiedzi złożyła apelację do wyższej instancji. Dziś sprawa zakończyła się, ponieważ Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił tę apelację TVP, o czym poinformował sam Bodnar na swoim Twitterze.