Zbrza. Mężczyzna śmiertelnie postrzelony w głowę, trwa obława za sprawcą. Nieoficjalnie: Ofiarą jest sołtys

Wieś Zbrza położona jest w województwie świętokrzyskim w powiecie kieleckim w gminie Morawica. Informację o tragicznym zdarzeniu przekazał w rozmowie z portalem TVP3 Kielce Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Około godziny 14:15 na numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna, który wyjaśnił, że znalazł poważnie rannego w głowę człowieka. Mówił, że próbował go reanimować, jednak bezskutecznie. Ranny mężczyzna zmarł. Ustalono już, że to 61-latek, a nieoficjalnie media lokalne informują, że to sołtys wsi Zbrza.

Karol Macek podał, że wstępnie ustalono, kim jest sprawca. Jest to osoba, która już wcześniej była notowana i miała konflikt z prawem. Trwają poszukiwania podejrzanego. - W akcję zaangażowani są funkcjonariusze prewencyjni, kryminalni i ruchu drogowego. Na drogach mamy wystawione posterunki blokadowe, kontrolujemy samochody tak, aby zatrzymać tego wytypowanego mężczyznę – dodał policjant.