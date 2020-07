Max Kolonko zapowiada: Każdy Polak dostanie 10 tys. dolarów od Chin

Po tym, jak 4 lipca Mariusz Max Kolonko ogłosił się samozwańczym prezydentem Polski, postanowił zaprezentować swoje postulaty. Jak się okazuje, był korespondent TVP w USA zapowiedział, że będzie się domagał od Chin wypłaty odszkodowań za straty spowodowane pandemią koronawirusa. – Będę domagać się od socjalistów Chińskiej Republiki Ludowej wypłaty odszkodowań za straty spowodowane pandemią chińskiego wirusa dla każdego obywatela polskiego w wysokości 10 tysięcy dolarów na osobę – powiedział. – Wezwę rząd Stanów Zjednoczonych prezydenta Trumpa do budowania koalicji państw domagających się odszkodowań dla narodów cywilizacji zachodniej, które ucierpiały w wyniku chińskiej pandemii. Pismo w tej sprawie zostało skierowane przeze mnie do Departamentu Stanu i do prezydenta Donalda Trumpa – dodał Mariusz Max Kolonko.

Nowy plan Marshalla

Samozwańczy prezydent stwierdził, że planuje także wystąpienie do Donalda Trumpa o pomoc gospodarczą dla Polski. – Wystąpię również do prezydenta Stanów Zjednoczonych o pomoc gospodarczą dla Polskiej Republiki na miarę powojennego planu Marshalla, którego nigdy nie otrzymaliśmy, a który nam, jako kraju najbardziej poszkodowanego w II wojnie światowej, jak najbardziej się należy. Niech będzie to plan Trumpa, pomocy gospodarczej dla Polski – stwierdził.

Max Kolonko dodał, że będzie także zabiegał o włączenie Rosji do państw sojuszników cywilizacji zachodniej i tym samym skończy z rusofobią, antypolonizmem i antysemityzmem a od Niemiec wyegzekwuje odszkodowania za zniszczenia wojenne i zbrodnie na polskim narodzie.

Czytaj także:

„Rp”: Planowano fikcyjne porwanie Andrzeja Dudy. Miał zniknąć na kilka godzin