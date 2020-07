Rybnik. W ślinie kierowcy autobusu wykryto amfetaminę

W czwartek 9 lipca policjanci z rybnickiej drogówki sprawdzali stan kierowców autobusów komunikacji miejskiej. Jak informuje Onet.pl, w trakcie kontroli tester wykrył „w ślinie jednego z badanych obecność amfetaminy”. – Badanie alkomatem wykazało, że 41-letni mężczyzna jest trzeźwy. Niestety inny był wynik badania wykonanego narkotesterem. Urządzenie wykryło w ślinie mieszkańca Rybnika obecność amfetaminy, dlatego dodatkowo została mu pobrana krew do badań – podaje rybnicka policja, której słowa cytuje Onet.pl.

Z ustaleń policji, na które powołuje się wspomniany portal wynika, że kierowca autobusu rozpoczął pierwszy kurs z zajezdni na ulicy Brzezińskiej po godz. 4.00. W momencie, kiedy był badany wrócił z drugiego kursu linii numer 9. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy.

Wypadek w Warszawie

We wtorek 7 lipca w Warszawie doszło do poważnego wypadku z udziałem autobusu. Pojazd prowadził kierowca, u którego „tester narkotykowy wskazał na obecność metaamfetaminy”. Dzień później prokuratura wydała krótki komunikat w sprawie. „Opinia z zakresu badań toksykologicznych potwierdziła obecność substancji psychotropowej pochodnej mefedronu – wpisanej do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w stężeniu wskazującym, że kierowca prowadził autobus po użyciu narkotyków, czym wyczerpał również znamiona art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń” – czytamy.