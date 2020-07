Macierewicz zwrócił się do zwolenników PO. „Zdrada i zaprzaństwo”

Na kilka dni przed wyborami prezydenckimi Antoni Macierewicz zwrócił się do zwolenników Platformy Obywatelskiej Były szef MON nie zachęcał jednak do głosowania na Andrzeja Dudę, a nawiązał do faktów i działań, które jego zdaniem można przypisać partii Rafała Trzaskowskiego. – Tu jest potrzebny lekarz – ocenił jeden z senatorów PO.