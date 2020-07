Pani Magdalena ma 15 dzieci. Sąd chciał odebrać 11 z nich

„Dziś w Wierzbicy poinformowałem, ze 11. dzieci odebranych przed kilkoma miesiącami, wraca do matki! Dziękuję sądowi, prokuraturze, Annie Milczanowskiej, moim ludziom w resorcie. Dla takich chwil autentycznych emocji matki, warto żyć. Firma Budimex wybuduje dla rodziny nowy dom” – przekazał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości, Michał Wójcik.

Miały trafić do domu dziecka

Sprawa dotyczy pani Magdaleny, która ma 15 dzieci i mieszka w Wierzbicy nieopodal Radomska. Ojciec dzieci został skazany na siedem miesięcy więzienia za znęcanie się nad kobietą i obecnie odsiaduje wyrok. Polsatnews.pl podawał, że pani Magdalena wychowuje 11 dzieci, które zgodnie z orzeczeniem z lutego miały trafić do domu dziecka.

Wójcik przekazał podczas konferencji prasowej, że decyzję o odebraniu pociech uchylono, a ostateczna decyzja zapadnie w przyszłym miesiącu. – Nic nie wskazuje na to, aby coś się miało zmienić – dodał podkreślając, że w trakcie postępowania nie odnotowano żadnej negatywnej opinii na temat pani Magdaleny oraz sposobu, w jaki wychowuje dzieci. – Dziękuję wszystkim z to, że mogę być z moimi dziećmi, teraz już we własnym domu, chcę się nimi opiekować do końca moich dni – powiedziała kobieta.