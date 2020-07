Wystartowało Radio Nowy Świat. To spadkobierca radiowej Trójki, ale Mann odcina się od porównań

– Dzień dobry państwu, dziś jest piątek 10 lipca. Wiadomości przedstawi Piotr Ławnicki – to pierwsze słowa wypowiedziane na antenie najmłodszej polskiej rozgłośni. – Ja się nazywam Wojciech Mann, siedzę w studiu pewnego radia. To nie jest stara Trójka, to nie jest Nowa Trójka, to jest Radio Nowy Świat – mówił jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy radiowych. Pierwszym utworem, który odtworzył w RNŚ było „All you need is love” The Beatles.

Załoga Radia Nowy Świat, jeżeli liczyć razem ze współpracownikami, to obecnie 60 osób. Codzienne audycje dostali na początek Wojciech Mann, Beata Grabarczyk, Katarzyna Kasia, Eliza Michalik i Grzegorz Markowski. Tym, co ma wyróżniać nową rozgłośnię, będzie brak reklam i brak rozmów z politykami. Magda Jethon zapowiada też, że misją RNŚ będzie promowanie nowych talentów dziennikarskich.

Sukces zbiórki słuchaczy Trójki

Zaledwie dwóch dni potrzebowali dawni słuchacze radiowej Trójki, żeby spełnić jedno z ambitniejszych przedsięwzięć na polskim rynku medialnym. Wspólnymi siłami zrzucili się na funkcjonowanie Radia Nowy Świat, w którym znaleźć miały się wszystkie elementy z ich ulubionej niegdyś rozgłośni. Spółka „Ratujmy Trójkę”, której udziałowcami są m.in. Magda Jethon, Jan Chojnacki, Piotr Jedliński i Wojciech Mann, wyliczyła koszt potrzebny do uruchomienia nowego – starego radia. Za 250 tys. zł miesięcznie miało powstać RNŚ, które w założeniu odbuduje kultową w niektórych kręgach Trójkę.

Oprócz wspomnianych na początku osób, do wspólnej pracy zgłosiło się także wielu innych współpracowników „Trójki”, m.in. Jerzy Sosnowski, Małgorzata Maliborska, Fisz, Anna Krakowska, Wojciech Waglewski. Pomoc zadeklarowały też osoby niezwiązane wcześniej aż tak blisko z radiem: Eliza Michalik, Grzegorz Markowski, Katarzyna Kasia, Jose Torres, Krzysztof Łuszczewski, Jah Jah Frankowski, Wojciech Malajkat, Krystyna Kofta czy Zbigniew Zamachowski.

