Kobieta topiła się w Bałtyku. Policja próbuje ustalić jej tożsamość

W niedzielę 5 lipca w godzinach popołudniowych, w okolicy molo w Kołobrzegu, została przeprowadzona akcja, w wyniku której uratowano topiącą się w Morzu Bałtyckim kobietę. Została przetransportowana przez załogę karetki Ratownictwa Medycznego do Szpitala w Gryficach. Kobieta dotychczas nie odzyskała przytomności. Nie posiadała także przy sobie dokumentów, które pozwoliłyby na ustalenie jej tożsamości.

Policja próbuje ustalić tożsamość kobiety

W związku z tym policja zdecydowała się opublikować zdjęcia kobiety. Zgodnie z notatką funkcjonariuszy – jest w wieku około 50 lat. Ma ok. 160 cm wzrostu i waży ok. 70 kg. Kobieta ma krępą sylwetkę, włosy o długości ok. 40 cm z widocznymi odrostami koloru siwego. Policja informuje również, że kobieta ma okrągłą twarz, przylegające uszy i mały nos, a także stopy o długości ok. 20 cm.

Policja wystosowała także apel do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje w sprawie. Osoby, które rozpoznają kobietę na zdjęciach, są proszone o kontakt pod numerami telefonów: 47 784 65 11 lub 47 784 65 12.