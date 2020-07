Piosenka Stana Borysa w antyrządowym filmie. „Słowa Norwida zostały wykorzystane przeciw Polsce”

„ Będąc w Nowym Jorku, dzisiaj dotarła do mnie informacja iż został zrealizowany film polityczny emitowany w mediach społecznościowych na stronie »Radomianie dla Demokracji« z udziałem protestujących przeciwko obecnemu Rządowi. W filmie użyto podkład muzyczny mojego autorstwa, łamiąc w ten sposób prawa autorskie i moje prawo osobiste ” – napisał Stan Borys na swoim Facebooku. „ Nikt nie zwrócił się do mnie o zezwolenie na użycie utworu mojego autorstwa, w moim wykonaniu pt. »Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej« do słów Cypriana Kamila Norwida a pochodzącej z płyty »Pisze pamiętnik artysty - hańba kto o tym źle myśli« – wyjaśnił.

„Norwid się już nie może bronić, więc ja to czynię”

Do wpisu załączył też film z fragmentem swojego stanowiska. „ Co za bezczelność? »Demokraci«, którzy zmontowali ten film z użyciem mojego nazwiska promują go na swojej stronie łamiąc jednocześnie moje osobiste prawa autorskie. Nie po to wybrałem wiersze Norwida, wielkiego patrioty i wielkiego Polaka, by jego słowa wykorzystywać przeciw Polsce. On się już nie może bronić, więc ja to czynię ” – podkreślił artysta.

Zapowiedział, że nie zostawi tak tej sprawy. „ Informuję kategorycznie, że nie popieram takich manipulacji i takich dokonań. Nie życzę sobie wykorzystywania mojej twórczości do wystąpień politycznych przeciwko Polskiemu Rządowi i Prezydentowi bez mojej zgody. Występuję na drogę prawną ” – zapowiedział Borys.

Z profilu stowarzyszenia „Radomianie dla demokracji” na Facebooku film już został usunięty, co artysta skomentował w kolejnym wpisie.