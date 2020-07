Został przyłapany nago z dzieckiem. 50-letni pedofil z Rudy Śląskiej aresztowany

Policja informuje, że 50-latek zachęcał dziecko do odwiedzin w jego mieszkaniu, częstując je słodyczami. Dziewczynkę prosił, by nikomu nie mówiła, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Prawda wyszła na jaw dzięki koleżankom dziecka, które zawiadomiły ojca dziewczynki. Gdy ten udał się do mieszkania sąsiada, zastał go nagiego ze swoją córką.

„Na podstawie zebranego materiału dowodowego, prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut dopuszczania się innych czynności seksualnych wobec małoletniej poniżej 15 roku życia. Prowadzący postępowanie śledczy wystąpili do prokuratury z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd w Rudzie Śląskiej przychylił się do tego wniosku i aresztował podejrzanego na dwa miesiące” – informuje śląska policja.

50-latkowi za popełnione przestępstwo grozi mu kara od 2 do 12 lat więzienia. To jednak nie koniec sprawy. Policjanci ustalają, czy wcześniej rudzianin dopuszczał się takich przestępstw i czy wykorzystywanych dzieci nie było więcej.