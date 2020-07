Mazowsze. Ognisko koronawirusa w szpitalu w Gostyninie

Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, pierwsze potwierdzone zachorowanie na COVID-19 u pacjentki oddziału psychogeriatrycznym gostynińskiej placówki zostało zgłoszone 7 lipca – po otrzymaniu powiadomienia natychmiast rozpoczęto tam dochodzenie epidemiologiczne.

Według opublikowanego w niedzielę komunikatu gostynińskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dotyczącego sytuacji na oddziałach psychogeriatrii i psychiatrycznym tamtejszego szpitala, „w ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 19 pacjentów oraz 5 pracowników” .

W informacji podkreślono jednocześnie, że „w trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego i czynności przeciwepidemicznych do chwili obecnej 5 osób – personel z wynikiem pozytywnym zostało objętych izolacją domową – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej; 80 pracowników wraz z rodzinami zostało objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 218 osób” .

Ponadto, jak wynika z komunikatu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie, w związku z wystąpieniem ogniska zakażeń SARS-CoV-2 na oddziałach psychogeriatrii i psychiatrycznym tamtejszego szpitala, 53 inne osoby mające styczność z osobami pozytywnymi zostały objęte obowiązkową kwarantanną domową, w tym 8 pracowników szpitala w Gorzewie, którzy mieli kontakt z jednym z zakażonych pacjentów – chodzi o osobę przeniesioną z oddziału psychogeriatrii gostynińskiej placówki na oddział pulmonologii szpitala w Gorzewie.

W informacji tej zaznaczono również, iż 154 osoby znajdują się obecnie pod nadzorem epidemiologicznym, w tym 25 osób związanych ze szpitalem w Gorzewie – są to zarówno pracownicy, jak i pacjenci oddziału pulmonologicznego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie wyjaśniła, że zaraz po wykryciu ogniska zakażeń SARS-CoV-2 na oddziałach psychogeriatrii i psychiatrycznym tamtejszego szpitala do placówki tej skierowano pismo nakazujące w trybie pilnym podjęcie czynności przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz przekazanie informacji dotyczących wdrożonych procedur, podjętych ustaleń i działań ograniczających możliwość szerzenie zakażeń wewnątrzzakładowych.

Jak podano, pacjentka oddziału psychogeriatrii szpitala w Gostyninie, u której zdiagnozowano COVID-19 jako pierwszej – 7 lipca – została następnie przewieziona na oddział obserwacyjno-zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, natomiast zakażony pacjent z oddziału pulmonologicznego szpitala w Gorzewie został przyjęty do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Jednocześnie wszyscy pacjenci z oddziału psychogeriatrii gostynińskiej placówki, u których zdiagnozowano COVID-19 zostali przewiezieni do szpitala w Siedlcach, dedykowanego do opieki psychiatrycznej dla dorosłych, jak również zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Z kolei pacjenci oddziału psychiatrycznego, u których zdiagnozowano COVID-19 są izolowani na oddziale – trwa ustalanie trybu przewiezienia wszystkich do szpitali jednoimiennych, dedykowanych do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem.

„Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku, podejmowane są i prowadzone czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego” – podkreślono w niedzielnym komunikacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Autor: Michał Budkiewicz