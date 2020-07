Koronawirus w Polsce. Blisko 300 nowych zakażeń. Najwięcej na Mazowszu

W poniedziałek 13 lipca po godz. 10:30 Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze informacje o epidemii koronawirusa w Polsce. Nowe, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw:

mazowieckiego (72),

śląskiego (65),

podkarpackiego (62),

małopolskiego (38),

wielkopolskiego (20),

łódzkiego (18),

lubelskiego (8),

lubuskiego (5),

świętokrzyskiego (3),

warmińsko-mazurskiego (2),

zachodniopomorskiego (2),

pomorskiego (2),

dolnośląskiego (1)

i opolskiego (1).

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od początku epidemii wzrosła do 38 190. Zmarło kolejne pięć osób. To 62-letnia kobieta z Tych, 71-letni mężczyzna i 77-letni mężczyzna z Raciborza, 70-letni mężczyzna ze Starachowic, 70-letnia kobieta z Grójca. Wszystkie te osoby miały choroby współistniejące. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 1 576.

Dzienny raport o koronawirusie

Po godz. 10.00 Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzienny raport o koronawirusie. Liczba zajętych łóżek w związku z COVID-19 wynosi 1640. 69 zakażonych koronawirusem jest podłączonych do respiratorów. Ponad 85,6 tys. osób zostało objętych kwarantanną, a ponad 9,1 tys. nadzorem epidemiologicznym. Optymistycznie może napawać fakt, że od początku pandemii koronawiusa w Polsce wyzdrowiało ponad 27,5 tys. osób.

