Rozbito sieć agencji towarzyskich. Policja zatrzymała kobietę, jej córki i wnuków

Podczas akcji Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowano trzy agencje towarzyskie, a na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu sąd aresztował zatrzymane osoby, w tym kobietę, dwie córki oraz dwoje wnucząt. W trakcie śledztwa ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza mogła działać na terenie Poznania i Gniezna od 2013 roku, tworząc sieć agencji towarzyskich tzw. mieszkaniówek. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mogli nakłaniać do pracy i „zatrudniać” w nadzorowanych przez siebie lokalach kobiety, które w zamian za ułatwianie im nierządu, udostępnianie pomieszczeń oraz zapewnianie ochrony oddawały część dochodu uzyskiwanego z prostytucji.

Role w rodzinnym biznesie

Członkowie w grupie mieli określone role. Podejrzana o kierowanie grupą reklamowała usługi kobiet na portalach erotycznych. Zamieszczała tam nie tylko informacje o kobietach i dane kontaktowe, ale również ich zdjęcia. Prawdopodobnie to właśnie ta podejrzana podejmowała decyzję co do stawki oraz sposobu rozliczenia za wykonaną usługę. Inne osoby zamieszane w proceder odpowiadały za kontaktowanie prostytutek z klientami, udostępnianie lokalu na użytek agencji oraz dowożenie kobiet do klientów. Śledczy szacują, że w wyniku przestępczego procederu podejrzani mogli zarobić kilka milionów złotych.

Podczas przeszukań zabezpieczono między innymi kilkadziesiąt telefonów przypisanych do poszczególnych ogłoszeń erotycznych publikowanych w internecie, nośniki danych informatycznych oraz notatki dotyczące działalności grupy. W jednym z pomieszczeń w czujce alarmowej ukryta była maleńka kamera, nagrywająca wnętrze pokoju. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie warte około 200 tys. zł.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna z kobiet usłyszała zarzut kierowania tą grupą. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez kilkadziesiąt kobiet świadczących usługi seksualne, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Na podstawie zebranego materiału dowodowego przez śledczych, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu całej przestępczej grupy na trzy miesiące.