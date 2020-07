Podeszła do 6-latki i uderzyła ją kamieniem. Policja poszukuje tej kobiety

Do zdarzenia doszło około godziny 21 w poniedziałek. Do grupy dzieci bawiących się przy ul. Matejki w Jaworznie podeszła kobieta, która nagle bez żadnego powodu rzuciła w jedno z nich kamieniem. 6-latka z poważnymi obrażeniami głowy zagrażającymi życiu została przetransportowana do szpitala w Ligocie.

Policjantom udało się ustalić, że poszukiwana to 46-letnia Klaudia Szuper-Sielska, która nie ma stałego miejsca zamieszkania i bardzo często podróżuje po całej Polsce. Świadkowie zeznali, że w dniu incydentu była ubrana w niebieską kurtkę. Pomocne mają być jednak zdjęcia kobiety udostępnione przez funkcjonariuszy. Policjanci prowadzący śledztwo proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety. Funkcjonariusze czekają na każdą wiadomość pod całodobowymi numerami telefonu: 47 618 33 84 bądź pod numerem alarmowym 112. Na chwilę obecną trwają poszukiwania kobiety, w które jest zaangażowanych kilkudziesięciu policjantów z Jaworzna i Katowic.

Czytaj także:

Rozbito sieć agencji towarzyskich. Policja zatrzymała kobietę, jej córki i wnuków