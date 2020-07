Podeszła do 6-latki i uderzyła ją kamieniem. Policja zatrzymała kobietę

Do zdarzenia doszło około godziny 21 w poniedziałek. Do grupy dzieci bawiących się przy ul. Matejki w Jaworznie podeszła kobieta, która nagle bez żadnego powodu rzuciła w jedno z nich kamieniem. 6-latka z poważnymi obrażeniami głowy zagrażającymi życiu została przetransportowana do szpitala w Ligocie.

Policjantom udało się ustalić, że poszukiwana to 46-letnia Klaudia S. która nie ma stałego miejsca zamieszkania i bardzo często podróżuje po całej Polsce. Świadkowie zeznali, że w dniu incydentu była ubrana w niebieską kurtkę. W poszukiwania kobiety było zaangażowanych kilkudziesięciu policjantów z Jaworzna i Katowic. Pomocne okazały się zdjęcia kobiety udostępnione przez funkcjonariuszy.

Jak poinformowało na Twitterze Radio Zet, udało się zatrzymać 46-latkę. Poszukiwana kobieta została rozpoznana przez małżeństwo w Chrzanowie, które zauważyło, jak Klaudia S. zatrzymuje samochody.

