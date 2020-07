Pierwsza zagraniczna wizyta Andrzeja Dudy w II kadencji już jesienią? Znamy kierunek

– Andrzej Duda już w czasie debaty prezydenckiej zapowiadał, że chciałby złożyć pierwszą wizytę w Rzymie, w Watykanie, żeby przybyć do kraju, który przezwyciężył pandemię koronawirusa. To będzie zapewne wczesna jesień tego roku, również w związku ze stuleciem urodzin św. Jana Pawła II – przyznał Krzysztof Szczerski, który we wtorek pojawił się na antenie Polskiego Radia.

Ta kadencja będzie inna?

Szef gabinetu prezydenta odniósł się także do drugiej tury wyborów zauważając, że „Andrzej Duda zdobył prawie 2 mln głosów więcej niż pięć lat temu” . – To oznacza, że Polacy podziękowali prezydentowi za pierwszą kadencję i uważają, że powinien tę pracę kontynuować. Wiarygodność prezydenta wynika z pięciu przepracowanych lat dla Polski. Nie dałoby się odnieść zwycięstwa samą kampanią, bez dorobku pierwszej kadencji – ocenił.