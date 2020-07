Dramat 7-latki z Olsztynka. Była wykorzystywana seksualnie przez dziadka?

Tragedia 7-latki rozegrała się w miejscowości Nadrowo pod Olsztynkiem w województwie warmińsko-mazurskim. Jak podaje portal Olsztyn.com, dziewczynka miała być wykorzystywana seksualnie przez swojego dziadka. Sytuacja w jej domu rodzinnym zaniepokoiła sąsiadkę, która wcześniej uczestniczyła w warsztatach związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci organizowanych przez Miejski Ośrodek Społeczny w Olsztynku. O sprawie została powiadomiona policja.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że kiedy funkcjonariusze przyjechali do domu 7-latki, jej matka była pijana. 35-latka miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Dziadek dziewczynki Kazimierz K., matka Monika F. oraz konkubent Dariusz zostali przewiezieni na komendę. Po złożeniu zeznań 35-latce przedstawiono zarzut znęcania się nad dzieckiem, do jakiego miało dochodzić przez okres ostatnich trzech lat. Grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei Kazimierz K. usłyszał zarzut doprowadzenia do innej czynności seksualnej osoby małoletniej. Konkubentowi nie postawiono zarzutów.

Cała trójka została zwolniona do domu, matka i dziadek 7-latki zostali objęci dozorem policyjnym. Dziewczynka trafiła do rodziny zastępczej. – Bezpośrednio z pomocy społecznej nie korzystali, jedynie ze świadczeń rodzinnych 500+ – przyznała dyrektor MOPS-u w Olsztynku Ewa Szerszeniewska. Zawodowo pracował tylko konkubent matki.