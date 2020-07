Rozmowa Dudy z rosyjskimi youtuberami. KO żąda raportu i konsekwencji personalnych

Z informacji dziennikarzy RMF FM wynika, że Pałac Prezydencki potwierdza autentyczność nagrania opublikowanego przez rosyjskich youtuberów, w którym podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ António Guterresa i zadzwonili do Andrzeja Dudy. RMF FM podaje, że w Pałacu Prezydenckim trwa obecnie sprawdzanie, kto odpowiada za to, że youtuberom udało się połączyć z prezydentem. Weryfikowane są procedury, a jak ustalił reporter tej stacji, Krzysztof Zasada, nie ma praktyki, by służby podległe ministrowi koordynatorowi sprawdzały rozmówców telefonicznych prezydenta.

Raport i personalne konsekwencje?

W środę 15 lipca politycy KO zorganizowali konferencję prasową, na której odnieśli się do rozmowy Andrzeja Dudy z mężczyzną, który podszywał się pod sekretarza generalnego ONZ. – Z naszej strony oczekujemy wyjaśnienia i podania do publicznej wiadomości przyczyn, dlaczego doszło do tej rozmowy, jaka jest rutyna prowadzenia najważniejszych rozmów na najwyższym szczeblu przez pana prezydenta, kto za to ponosi winę, kto nie wykonał swoich obowiązków i w ten sposób przygotował do rozmowy pana prezydenta – powiedział Paweł Kowal. – Myślę, że są także wnioski szczegółowe – wnioski szczegółowe polegają też na tym, żeby po prostu porozmawiać na temat formuły prowadzenia rozmów międzynarodowych. Byśmy nie byli w sytuacji, kiedy prezydent wyłącznie odpowiada na pytania – kontynuował polityk.

– Dobrze byłoby także, żeby jako rutynę w tego typu rozmowach, używać jednak tłumacza, co dałoby faktycznie komfort prezydentowi. Nie ma w tym nic złego to jest normalna praktyka międzynarodowa – powiedział i dodał, że oczekuje od „Kancelarii Prezydenta raportu na temat tego, jak prezydent jest przygotowywany do najważniejszych rozmów dyplomatycznych a także informacji, jakie podjęto środki, żeby podobna sytuacja się nie powtórzyła”.

– Oczekujemy również raportu ze strony służb specjalnych, w jaki sposób do tego doszło, ale również oczekujemy, że osoby bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowywanie tego typu rozmów w Kancelarii Prezydenta, gdzie wydatki w sposób radykalny wzrosły, (że wobec nich – red.) będą wyciągnięte konsekwencje personalne – powiedział Paweł Olszewski.